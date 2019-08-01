В результате катастрофы истребителя в Калифорнии пострадали семь человек

1 августа 2019 07:32 (UTC+04:00)

По меньшей мере семеро посетителей национального парка Долина смерти пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", находящемся в Долине смерти неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк. Телекомпания приводит слова представителя этого заповедника, который подчеркнул, что в результате крушения истребителя "семеро посетителей получили незначительные травмы". Телеканал отмечает, что каньон крайне популярен среди любителей авиации, которые приезжают туда понаблюдать за тренировочными полетами.

Представитель авиаполка многоцелевых ударных истребителей Лидия Бокк подчеркнула, что на данный момент на месте крушения ведется "поисково-спасательная операция, но о состоянии летчика ничего неизвестно". "Ведется расследование", - подчеркнула она.

Многоцелевой истребитель F/A-18E Super Hornet в среду разбился около базы ВМС США Чайна-Лейк в штате Калифорния. Она расположена примерно в 201 км севернее Лос-Анджелеса.

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