"Кронштадт" представит на МАКС семитонный беспилотник вертикального взлета

4 августа 2019 05:18 (UTC+04:00)

Группа "Кронштадт" представит на авиакосмическом салоне МАКС-2019 масштабный макет беспилотника вертикального взлёта массой 7 тонн, сообщил РИА Новости официальный представитель группы, передает Trend.

Ранее гендиректор "Кронштадта" Армен Исаакян заявлял журналистам о том, что компания может создать беспилотник вертикального взлета массой 7 тонн с полезной нагрузкой 1-1,5 тонны.

"Мы не оставляем эту тему, продолжаем работу в этом направлении, изучаем возможности гражданского применения машины. На авиасалоне МАКС-2019 мы планируем представить масштабный макет такого летательного аппарата с целью привлечь внимание потенциальных потребителей", - сказал собеседник агентства.

Авиакосмический салон МАКС-2019 пройдёт в период с 27 августа в 1 сентября в подмосковном Жуковском.

"Кронштадт" объединяет ряд российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в воздухе, на море и на суше.

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