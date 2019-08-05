Число погибших при взрыве в Каире выросло до 17 человек

Семнадцать человек погибли, 32 получили ранения в результате взрыва в египетской столице, спровоцированного ДТП, заявила глава минздрава арабской республики Халя Зейд.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 21 раненом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным МВД, причиной взрыва стало ДТП, которое произошло на шоссе у набережной в районе Маньял в центральной части египетской столицы. Автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами, что спровоцировало мощный взрыв.

От взрыва пострадал фасад расположенного в нескольких десятках метров от инцидента здания Национального института рака. Несколько десятков пациентов лечебного учреждения были эвакуированы.

Египетские силовики продолжают выяснять причины произошедшего.

Согласно первоначальным утверждениям, причиной взрыва стал кислородный баллон, находящийся в автомобиле на территории Национального института рака.

На месте взрыва возник пожар, который к настоящему времени ликвидирован, движение на месте инцидента восстановлено.

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