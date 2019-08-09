Суд Эквадора потребовал заключить под стражу экс-президента страны

Национальный суд Эквадора принял решение о превентивном заключении под стражу бывшего президента Рафаэля Корреа за его предполагаемую причастность к случаям коррупции при заключении госконтрактов. Об этом в четверг сообщает агентство EFE, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В июле прошлого года Национальный суд Эквадора также выдал ордер на арест Корреа, возглавлявшего южноамериканскую страну в 2007-2017 годах, и направил запрос в Интерпол с прошением объявить его в розыск. Это произошло после того, как экс-президент не выполнил судебного постановления - на время рассмотрения уголовного дела о похищении оппозиционера Фернандо Бальды политик должен был являться в суд каждые 15 суток, начиная со 2 июля. Корреа в последние месяцы проживает в Бельгии, откуда родом его супруга.

Если Корреа не вернется в Эквадор, то судебный процесс будет приостановлен. Национальное законодательство южноамериканской республики запрещает заочно выносить приговоры по делу, связанному с похищением.

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