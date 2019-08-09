Суд Эквадора потребовал заключить под стражу экс-президента страны

9 августа 2019 07:50 (UTC+04:00)

Национальный суд Эквадора принял решение о превентивном заключении под стражу бывшего президента Рафаэля Корреа за его предполагаемую причастность к случаям коррупции при заключении госконтрактов. Об этом в четверг сообщает агентство EFE, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В июле прошлого года Национальный суд Эквадора также выдал ордер на арест Корреа, возглавлявшего южноамериканскую страну в 2007-2017 годах, и направил запрос в Интерпол с прошением объявить его в розыск. Это произошло после того, как экс-президент не выполнил судебного постановления - на время рассмотрения уголовного дела о похищении оппозиционера Фернандо Бальды политик должен был являться в суд каждые 15 суток, начиная со 2 июля. Корреа в последние месяцы проживает в Бельгии, откуда родом его супруга.

Если Корреа не вернется в Эквадор, то судебный процесс будет приостановлен. Национальное законодательство южноамериканской республики запрещает заочно выносить приговоры по делу, связанному с похищением.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
В мире 02:26
Узбекская компания будет поставлять черешню в Китай
Бизнес 3 июля 11:58
В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks
Другие страны 21 июня 06:19
В Эквадоре не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом
В мире 13 мая 11:23
В Эквадоре автомобиль взорвался на парковке университета
Другие страны 8 мая 04:27
Эквадор подвергся 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища
Другие страны 16 апреля 07:52
Лента новостей
В результате землетрясения в Турции повреждено почти 400 домов
Турция 09:10
В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия 08:52
В Турции произошел взрыв на военном складе
Турция 08:22
В Новой Зеландии полиция изъяла партию метамфетамина стоимостью более $93 млн
В мире 08:16
Вайнштейн успел до скандала выручить $56 млн от продажи домов
В мире 08:12
Атамбаева поместили в СИЗО
В мире 08:01
Япония может начать самостоятельное сопровождение своих судов в Оманском заливе
В мире 07:31
Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей за один день
Общество 07:24
Обнародован объем продаж продукции азербайджанского НПЗ в Турции
Энергетика 07:00