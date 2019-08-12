В Португалии водители бензовозов начали бессрочную забастовку

12 августа 2019 11:40 (UTC+04:00)

Бессрочная забастовка водителей, отвечающих за транспортировку автомобильного топлива и других опасных грузов, начинается в понедельник в Португалии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило агентство EFE.

По его информации, несмотря на меры, принятые в последние дни в стране, стачка может оказать влияние на снабжение топливом. Забастовка проводится в разгар сезона летних отпусков в республике и через четыре месяца после предыдущей акции водителей бензовозов, которая привела к тому, что некоторые заправочные станции в Португалии остались без горючего.

Организаторами стачки являются два местных профсоюза, которые решили в субботу поддержать проведение забастовки после нескольких месяцев переговоров, которые не увенчались успехом. Они требуют выполнения соглашения, подписанного после предыдущей стачки, в котором говорится о повышении зарплат водителей.

По данным газеты El Mundo, власти Португалии объявили чрезвычайное положение в области энергетики с пятницы до 21 августа. По информации агентства Reuters, правительство страны ввело ограничения на продажу топлива. Водителям будет разрешено заправлять свой автомобиль максимум 15 литрами бензина или дизеля на определенных заправочных станциях.

Предыдущая стачка водители бензовозов в Португалии прошла в середине апреля. Она была вызвана недовольством низким уровнем оплаты труда и условиями работы. Забастовка отразилась на работе пожарных, портов, общественных транспортных компаний, а также заправок, на которых выстроились многочасовые очереди.

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