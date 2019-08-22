США вводят санкции против физических лиц и компаний КНР за причастность к обороту опиоидов

22 августа 2019 04:58 (UTC+04:00)

Вашингтон вводит санкции в отношении трех физических и двух юридических лиц из Китая за то, что они, по мнению американских властей, причастны к производству, продаже и распространению синтетических опиоидов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минфина США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметила заместитель министра финансов страны Сигал Манделкер, лица, внесенные в черный список, "осуществляли международную операцию по обороту наркотиков, в рамках которой производили и продавали смертоносные наркотические вещества, способствуя при этом кризису опиоидной зависимости, передозировкам и смертям в Соединенных Штатах". Слова Манделкер приводятся в заявлении Минфина.

Как отметили в ведомстве, в отношении попавших под санкции граждан Китая в США ранее были выдвинуты обвинения в незаконном обороте фентанила - сильного опиоидного синтетического анальгетика, применяемого в медицине в качестве обезболивающего: он более сильнодействующий, чем морфин и героин в 100 и 50 раз соответственно. Препарат вызывает сильную зависимость, которая зачастую приводит к передозировке, а потом и к летальному исходу.

Американские власти неоднократно требовали от правительства Китая ограничить оборот фентанила. Как заявляли в США, преступные группировки нелегально ввозят произведенный в Китае фентанил и производные в США, где наркоторговцы продают или смешивают этот дешевый синтетический наркотик с другими наркотическими веществами - героином и кокаином - для увеличения их веса и силы воздействия. Из-за того, что наркозависимые зачастую не знают об этом, это приводит к росту числа передозировок и смертей.

В апреле власти Китая включили фентанил и производные этого препарата в список подлежащих контролю нелекарственных веществ, при этом заместитель главы Государственного комитета по контролю за оборотом наркотиков КНР Лю Юэцзинь тогда отверг заявления американской стороны о том, что Китай является крупнейшим поставщиком фентанила на американский рынок. В начале августа президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай не выполнил свои обещания прекратить продажу фентанила.

Как сообщил в среду в ходе брифинга для журналистов представитель американской администрации высокого ранга, власти США через три недели планируют направить в Китай делегацию, в состав которой войдут глава Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) и руководитель Почтовой инспекционной службы (United States Postal Inspection Service). Представители США, как ожидается, встретятся с китайскими коллегами. "Президент Трамп был прав, Китай должен делать больше, вот почему мы туда едем", - сказал представитель администрации.

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