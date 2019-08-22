Глава Пентагона заявил, что не доверяет Ким Чен Ыну

22 августа 2019 08:14 (UTC+04:00)

Глава Пентагона Марк Эспер заявил в интервью Fox News, что не доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, передает Trend со ссылкойна РИА Новости.

На вопрос, доверяет ли он Ким Чен Ыну, Эспер ответил: "Нет". По его словам, США нужно верифицируемое соглашение с КНДР о ядерном разоружении последней.

На вопрос, согласится ли Ким Чен Ын разоружиться, Эспер ответил: "Эксперты скажут вам, что, вероятно, нет, но посмотрим".

Президент США Дональд Трамп провел уже два саммита с Ким Чен Ыном, но пока не достиг конкретных договоренностей по проблеме ядерного разоружения.

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