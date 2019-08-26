Тропический шторм "Дориан" сформировался к востоку от Барбадоса

26 августа 2019 07:14 (UTC+04:00)

Тропический шторм "Дориан" движется в сторону Антильских островов со стороны Барбадоса и может развиться в ураган. Об этом в воскресенье сообщило агентство EFE со ссылкой на данные метеорологов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Шторм в настоящее время находится в 500 км от Малых Антильских островов, скорость ветра в его пределах достигает 23 м/с. Ожидается, что "Дориан" вызовет сильные осадки и грозы, а в течение двух суток может перерасти в ураган в северной части Доминиканской Республики и Гаити.

Власти Барбадоса, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин, Мартиники и Гренады призвали население соблюдать повышенные меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны.

Сезон ураганов в Атлантике обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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