У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам

В Великобритании две женщины рассказали о своих собаках, которые по запаху помогли им диагностировать рак. Об этом сообщает газета Daily Mirror, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Жительница Лондона Эмма Смит взяла для своих сыновей щенка стаффордширского бультерьера. Ее назвали Чарли.

Прожив с семьей несколько месяцев, собака начала странно себя вести, подпрыгивать и нюхать правую грудь Смит.

Поначалу женщина думала, что ее майка пахнет едой, но Чарли продолжала обнюхивать хозяйку и лаять в течение следующих нескольких месяцев. Женщина стала подозревать, что питомец пытается ей что-то сообщить. Смит ощупала правую грудь и обнаружила в ней уплотнение. Благодаря собаке она обратилась к медикам, которые диагностировали у нее рак молочной железы.

Лечение прошло успешно и врачи отметили, что если бы Смит не пришла вовремя, все могло быть хуже.

Доктор Клэр Гест рассказала газете о своей собаке Дейзи породы лабрадор, которая помогла своим нюхом определить более 550 случаев рака во время работы благотворительной программы собак-медиков.

Гест решила создать благотворительный проект после того, как Дейзи нашла у нее онкологию. В то время женщина работала психологом, специализирующимся на изучении взаимодействия людей и собак. Однажды Гест заметила, что Дейзи себя странно ведет и постоянно кладет лапу ей на грудь. Позже женщина прошла осмотр в больнице, где выяснилось, что у нее рак груди на ранней стадии.

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