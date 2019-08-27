У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам

27 августа 2019 06:02 (UTC+04:00)

В Великобритании две женщины рассказали о своих собаках, которые по запаху помогли им диагностировать рак. Об этом сообщает газета Daily Mirror, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Жительница Лондона Эмма Смит взяла для своих сыновей щенка стаффордширского бультерьера. Ее назвали Чарли.

Прожив с семьей несколько месяцев, собака начала странно себя вести, подпрыгивать и нюхать правую грудь Смит.

Поначалу женщина думала, что ее майка пахнет едой, но Чарли продолжала обнюхивать хозяйку и лаять в течение следующих нескольких месяцев. Женщина стала подозревать, что питомец пытается ей что-то сообщить. Смит ощупала правую грудь и обнаружила в ней уплотнение. Благодаря собаке она обратилась к медикам, которые диагностировали у нее рак молочной железы.

Лечение прошло успешно и врачи отметили, что если бы Смит не пришла вовремя, все могло быть хуже.

Доктор Клэр Гест рассказала газете о своей собаке Дейзи породы лабрадор, которая помогла своим нюхом определить более 550 случаев рака во время работы благотворительной программы собак-медиков.

Гест решила создать благотворительный проект после того, как Дейзи нашла у нее онкологию. В то время женщина работала психологом, специализирующимся на изучении взаимодействия людей и собак. Однажды Гест заметила, что Дейзи себя странно ведет и постоянно кладет лапу ей на грудь. Позже женщина прошла осмотр в больнице, где выяснилось, что у нее рак груди на ранней стадии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
В мире 06:23
В Румынии распалась правящая коалиция после выхода из нее одной из партий
В мире 05:44
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
В мире 05:29
Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
В мире 05:11
ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
В мире 04:51
Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
В мире 04:22
Лента новостей
Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
В мире 06:23
В Румынии распалась правящая коалиция после выхода из нее одной из партий
В мире 05:44
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
В мире 05:29
Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
В мире 05:11
ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
В мире 04:51
Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
В мире 04:22
У берегов Камчатки произошло землетрясение
В мире 04:11
Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
В мире 03:49
В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
В мире 03:35