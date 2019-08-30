Зеленский назначил нового генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором страны Руслана Рябошапку, соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг Верховная рада Украины поддержала представление Зеленского о назначении замглавы его офиса Руслана Рябошапки на должность генпрокурора страны.

"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича генеральным прокурором", - говорится в указе.

Согласно украинскому законодательству, увольнение и назначение генпрокурора находится в компетенции президента, однако такое решение сначала должен одобрить парламент.

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