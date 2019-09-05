Nokia перевыпустила легендарную раскладушку

5 сентября 2019 23:34 (UTC+04:00)

Компания HMD Global, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, представила переиздание легендарной раскладушки 2720 на международной выставке электроники IFA в Берлине, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На мероприятии показали пять новинок: три кнопочных телефона и два смартфона с сенсорным экраном. Как сообщается на сайте HMD Global, бюджетные новинки Nokia 7.2 и Nokia 6.2 выглядят одинаково, однако имеют ряд отличающихся характеристик. Оба смартфона оснащены 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD и тройной камерой, в случае 7.2 - с технологией Quad Pixel и оптикой Zeiss. Nokia 7.2 использует процессор Snapdragon 660, модель 6.2 - чип Snapdragon 636. Nokia 6.2 доступен в вариантах с тремя гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти, либо четыремя и 64 гигабайтами соответственно. Nokia 7.2 представлен в вариантах на четыре и шесть гигабайт "оперативки", при этом объем встроенной памяти составляет 64 гигабайта в обеих модификациях.

Еще одной новинкой стал бронированный кнопочный телефон Nokia 800 Tough. Гаджет защищен от проникновения воды и пыли и способен работать при экстремальных температурах. Кроме того, он поддерживает WhatsApp, Facebook и другие приложения.

Четвертым продуктом от HMD Global стала раскладушка Nokia 2720 Flip. На этот телефон также можно установить различные мессенджеры и приложения. Nokia 2720 Flip оснащен экстренной кнопкой на случай непредвиденных обстоятельств.

Компания также представила минималистичный телефон Nokia 110, оснащенный лишь самым необходимым: MP3-плеером, радио, камерой, классической игрой "змейка", а также мощным аккумулятором.

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