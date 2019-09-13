Генсек ООН создал комиссию по расследованию авиаударов в Сирии

13 сентября 2019 22:40 (UTC+04:00)

Генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию по расследованию авиаударов на северо-западе Сирии, сообщил представитель генерального секретаря, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Как было объявлено 1 августа, генеральный секретарь создал внутреннюю комиссию ООН по расследованию серии инцидентов, которые произошли на северо-западе Сирии с момента подписания меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении представителя.

Сообщается, что в комиссию войдут три человека, которые займутся расследованием случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН в этом районе".

Комиссия начнет работу 30 сентября и сообщит о результатах генсеку ООН после завершения работы.

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