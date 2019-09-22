СМИ: умер бывший владелец сети Hilton

22 сентября 2019 05:10 (UTC+04:00)

Бывший владелец сети отелей Hilton, филантроп Бэррон Хилтон умер в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на заявление фонда Conrad N. Hilton Foundation, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала CNN, смерть Хилтона наступила в результате естественных причин.

Его внучка Пэрис Хилтон прокомментировала в своем Twitter смерть бизнесмена. "Он был легендой, провидцем, блестящим, добрым, он прожил жизнь, полную достижений и приключений", - написала она.

Бэррон Хилтон руководил сетью отелей, основанной его отцом Конрадом Хилтоном, на протяжении 30 лет. В 1996 году он ушел с поста президента компании Hilton Hotels Corporation, но еще на протяжении 10 лет оставался председателем ее совета директоров.

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