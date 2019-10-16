Режиссер подтвердил, что в новом фильме Веном встретится с Человеком-пауком

Режиссер первого фильма "Веном" Рубен Фляйшер подтвердил, что в сиквеле герой Тома Харди встретится с Человеком-пауком (Том Холланд), сообщает Daily Mail, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В "Веноме" мы изменили происхождение персонажа. В комиксах он эволюционировал из Человека-паука, но из-за конфликта между Marvel и Sony мы не смогли этого показать. Будет интересно наблюдать их противостояние", - прокомментировал Фляйшер.

Последний раз герои этих комиксов встречались в фильме "Человек-паук 3: Враг в отражении" (2007 год) с Тоби Магуайром в главной роли.

В августе стало известно, что режиссером сиквела "Венома" станет британец Энди Серкис. К съемкам планируют приступить в ноябре. В кинотеатрах картина должна появиться в 2020 году.

Главные роли в боевике исполнят Том Харди, Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон.

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