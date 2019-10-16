Режиссер подтвердил, что в новом фильме Веном встретится с Человеком-пауком

16 октября 2019 07:32 (UTC+04:00)

Режиссер первого фильма "Веном" Рубен Фляйшер подтвердил, что в сиквеле герой Тома Харди встретится с Человеком-пауком (Том Холланд), сообщает Daily Mail, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В "Веноме" мы изменили происхождение персонажа. В комиксах он эволюционировал из Человека-паука, но из-за конфликта между Marvel и Sony мы не смогли этого показать. Будет интересно наблюдать их противостояние", - прокомментировал Фляйшер.

Последний раз герои этих комиксов встречались в фильме "Человек-паук 3: Враг в отражении" (2007 год) с Тоби Магуайром в главной роли.

В августе стало известно, что режиссером сиквела "Венома" станет британец Энди Серкис. К съемкам планируют приступить в ноябре. В кинотеатрах картина должна появиться в 2020 году.

Главные роли в боевике исполнят Том Харди, Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Анджелина Джоли тренируется для роли в фильме "Вечные"
Культура 9 сентября 09:53
Sony представила юбилейную версию плеера Walkman к 40-летию устройства
В мире 6 сентября 07:02
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel из-за конфликта Sony и Disney
Другие страны 21 августа 17:29
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
Интересное 21 августа 13:21
Sony приобрела компанию - разработчика видеоигр Insomniac Games
Другие страны 20 августа 06:59
Marvel представила новую фазу киновселенной
Другие страны 22 июля 11:50
Лента новостей
Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
Другие страны 08:04
В Японии по случаю вступления на престол императора будет проведена амнистия
Другие страны 07:43
Председатель Национальной ассамблеи Республики Корея прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Политика 07:18
СМИ: число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 74
В мире 07:03
ВС Турции нейтрализовали более 600 террористов в рамках операции в Сирии
Турция 06:39
Канада временно приостановила продажу вооружения Турции
Другие страны 06:33
В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
В мире 06:10
На нефтебазе в США загорелись три резервуара
США 05:49
ООН объявила о завершении миротворческой миссии на Гаити, длившейся 15 лет
В мире 05:04