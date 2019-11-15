Квентин Тарантино перечислил проекты, которыми займется в ближайшее время

Квентин Тарантино рассказал на встрече с журналистами в Лондоне, какими проектами планирует заняться после "Однажды в... Голливуде". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Variety.

"Когда я дописал сценарий к "Однажды в... Голливуде ", то не сразу приступил к съемкам. Я написал пьесу, а потом пять эпизодов для сериала. Сейчас пишу книгу и, надеюсь, в марте следующего года закончу ее. Затем, теоретически, поставлю пьесу, сделаю телешоу, и уже после всего этого буду думать о десятом фильме", — сказал режиссер.

Во время пресс-конференции он намекнул, что мини-сериалом могла бы стать расширенная версия его девятого фильма (ранее СМИ писали, что шоу может быть посвящено Рику Далтону, персонажу, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, — Прим.ред.).

Однако многих больше интересовал вопрос, связанный с новым фильмом, который, судя по всему, выйдет не скоро.

"Да, десятая картина будет. Правда, пока я понятия не имею, какая", — рассказал Тарантино.

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