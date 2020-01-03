Хиллари Клинтон стала ректором североирландского Университета Квинс

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон (2009-2013 годы) назначена ректором Университета Квинс в Белфасте сроком на пять лет. Как говорится в сообщении, распространенном североирландским учебным заведением, Клинтон стала 11-м ректором и первой женщиной на этой должности в истории вуза, основанного в 1845 году, передает в пятницу Trend со ссылкой на TACC.

"Для меня огромная честь стать ректором университета Квинс, места, к которому я очень привязана и с которым за долгие годы у меня сложилось тесное сотрудничество. Университет известен на международном уровне благодаря своим исследованиям и влиянию, и я горжусь возможностью стать его послом и помогать расти его репутации как места, обеспечивающего высокие стандарты в обучении", - прокомментировала Клинтон свое назначение, вступившее в силу 1 января.

"Я рад, что Университет Квинс выбрал Хиллари Клинтон в качестве своего ректора", - заявил проректор и председатель ученого совета вуза Стивен Прентер, отметив, что бывшая первая леди США, "сделала значительный вклад в дела Северной Ирландии и, являясь всемирно признанным лидером, будет отлично отстаивать интересы Университета Квинс и будет вызывающим вдохновение примером для подражания университетского сообщества".

Как подчеркивается в коммюнике, ректор выполняет сразу три роли - церемониальную, роль посла учебного заведения, продвигая его интересы по всему миру, а также роль советника вице-ректора и высшего руководства вуза.

В рейтинге тысячи лучших университетов планеты, распространенном в 2019 году британской компанией Quacquarelli Symonds, Университет Квинс занял 173-ю строчку.

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