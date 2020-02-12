В НАТО заявили о поддержке Турции независимо от ситуации в Идлибе

НАТО предоставляет поддержку Турции, в частности в сфере противовоздушной обороны, независимо от ситуации в Идлибе, куда Анкара перебрасывает военные подкрепления.

Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"НАТО уже поддерживает Турцию сегодня. Турция - это член НАТО, и НАТО присутствует в Турции, также мы предоставляем ей ряд мер поддержки в сфере ПВО, независимо от ситуации в Идлибе, которая вызывает у нас серьезную озабоченность", - заявил генсек альянса, отвечая на вопрос, намерена ли НАТО поддержать Анкару в ее военной операции в Идлибе.

Отметим, что накануне турецкая армия нанесла удары по 115 целям вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта.

Согласно информации, в результате нанесенных ударов ликвидирован 101 военнослужащий сирийской армии.

Также уничтожены три танка, две артилеррийско-минометные позиции и сбит один вертолет.

Напомним, что ранее пятеро турецких солдат погибли в результате удара сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.