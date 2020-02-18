Apple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

В мире 18 февраля 2020 03:15 (UTC+04:00)
Apple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибыли

Американская компания Apple из-за последствий нового коронавируса не рассчитывает добиться намеченного показателя прибыли в квартале, истекающем в марте 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Apple, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш квартальный прогноз, опубликованный 28 января 2020 года, отражал ту информацию, которая имелась на то время, и оптимальную оценку темпа возвращения к нормальной работе с учетом завершения выходных по случаю Нового года по лунному календарю 10 февраля. Мы начинаем возобновлять работу в стране [в Китае], однако это возвращение к нормальным условиям происходит медленнее, чем мы ожидали. Как результат, мы ввиду двух главных факторов не ожидаем того, что нам удастся выполнить прогноз по выручке за квартал, завершающийся в марте", - отметила компания.

Первым таким фактором названо ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру. Второй фактор - это снижение спроса на товары Apple в Китае.

В отчете за первый квартал 2020 финансового года, истекший 28 декабря 2019 года, компания прогнозировала, что ее выручка во втором квартале 2020 финансового года составит $63-67 млрд, а операционные расходы будут в пределах $9,6-9,7 млрд.

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