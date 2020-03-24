В Украине вводится массовый контроль за соблюдением карантина из-за коронавируса

Полиция Украины начинает массовый выборочный контроль условий соблюдения карантина в стране. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко, передает Trend со сыслкой на ТАСС.

"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса", - написал он во вторник в Facebook.

При этом Геращенко не исключил, что этих мер будет недостаточно, в связи с чем "по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей".

По его словам, во вторник полиция начала получать в автоматизированном порядке информацию от пограничников о десятках тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции.