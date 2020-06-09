Модель показала устройство шестиугольного урагана на северном полюсе Сатурна

В мире 9 июня 2020 01:34 (UTC+04:00)
Модель показала устройство шестиугольного урагана на северном полюсе Сатурна

Британские планетологи создали трехмерную модель шестиугольного урагана на северном полюсе Сатурна и обнаружили, что его существование связано с невидимыми антициклонами в глубинных слоях недр планеты и с процессами теплообмена внутри них. Выводы ученых опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стабильность этого шестиугольника на протяжении последних 40 лет, а также данные, собранные зондом "Кассини" в последние мгновения его жизни, говорят о том, что "корни" этого вихря уходят далеко вглубь планеты. Мы подтвердили, что это так на самом деле, создав детальную модель потоков газа внутри недр Сатурна", – пишут ученые.

На северном полюсе Сатурна есть очень необычная структура – гигантский шестиугольник примерно 30 тыс. км в поперечнике. Он представляет собой "вечный" ураган, ветра в котором движутся со скоростью примерно в 322 км/ч. Он был открыт еще в начале 1980 годов, когда с Сатурном сблизился зонд "Вояджер-2".

После того, как к этому газовому гиганту в 2004 году прибыл зонд "Кассини", ученые получили уникальную возможность в течение долгого времени наблюдать за тем, как меняется облик этого урагана и изучать его структуру. Эти наблюдения подтвердили, что шестиугольник действительно практически не меняется со временем, но при этом не помогли ученым узнать историю его формирования.

Невидимые корни урагана
Гарвардские планетологи под руководством профессора Гарвардского университета (США) Джереми Блоксхэма нашли возможное объяснение существованию этого "вечного" полярного вихря и его необычной форме, анализируя данные, собранные зондом "Кассини" во время заключительной части его миссии.

Во время нее аппарат периодически сближался с Сатурном на минимальное расстояние и получал уникальные данные по структуре его недр. Замеры, которые проводили инструменты "Кассини" в ходе этих пролетов, указали на то, что все сильные постоянные ветра на Сатурне уходят глубоко в недра планеты.

Блоксхэм и его коллеги попытались воспроизвести подобный рисунок ветров, создав детальную компьютерную модель атмосферы Сатурна. Она учитывала различия в поведении разных типов вихрей внутри нее и характер теплообмена между разными слоями недр планеты.

Эти расчеты показали, что шестиугольник на самом деле устроен значительно сложнее, чем на то указывают его простые фотографии с камер "Кассини". Оказалось, что форма и постоянство урагана были связаны с тем, что на большой глубине его окружают три антициклона. Газ внутри них движется в сторону, противоположную самой полярной воронке.

Хорошо различимые следы этих вихрей исчезают задолго до их выхода на "поверхность" Сатурна, однако они ограничивают движение центрального вихря на полюсе планеты и задают его шестиугольную форму, влияя на характер движения ветров вокруг северного полюса газового гиганта.

Что интересно, эти расчеты предсказывают существование еще одной подобной вихревой структуры, которая должна быть расположена не на южном полюсе планеты, а где-то на 60-й параллели южной широты. Нечто похожее "Кассини" действительно обнаружил еще в 2004 году, изучая вихри южного полушария Сатурна. Это говорит о реалистичности созданной ими модели, заключают британские планетологи.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
МВД: Задержаны 11 человек, забросавших предметами сотрудников полиции в Баку (ВИДЕО)
МВД: Задержаны 11 человек, забросавших предметами сотрудников полиции в Баку (ВИДЕО)
В Баку произошел пожар в многоэтажном здании
В Баку произошел пожар в многоэтажном здании
Погранслужба Азербайджана: В Кешикчидаге инцидентов провокационного характера не зафиксировано
Погранслужба Азербайджана: В Кешикчидаге инцидентов провокационного характера не зафиксировано
Loading Bars
Лента новостей
В ОПЕК заявили, что решение ОПЕК+ может ускорить восстановление рынка нефти Энергетика 01:59
Самолет ВВС США разбился при посадке на базе Эт-Таджи в Ираке Арабские страны 01:45
Модель показала устройство шестиугольного урагана на северном полюсе Сатурна В мире 01:34
Пресс-секретарь Макинэни сообщила, что президент против сокращения финансирования полиции США 01:16
Главе государства пишут: Вы практической работой доказываете, что являетесь Президентом каждого азербайджанца Политика 01:02
Спикер Сената Эфиопии ушла в отставку в знак протеста против переноса всеобщих выборов Другие страны 00:58
В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом Россия 00:41
У 60% экипажа авианосца "Теодор Рузвельт" могут быть антитела к коронавирусу США 00:26
Экс-полицейскому, обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда, установили залог в $1,25 млн США 00:08
Тьяго Силва покинет ПСЖ по истечении контракта в июле Спорт 8 июня 23:51
Глава МВД Франции сообщил о введении запрета на удушающий прием при полицейском задержании Европа 8 июня 23:33
Из-за пандемии до 200 тыс. моряков в мире не имеют возможности покинуть суда В мире 8 июня 23:05
Карантинные меры в Европе спасли 3,1 млн жизней Европа 8 июня 22:46
Южнокорейский суд отказал в аресте главы Samsung Electronics Другие страны 8 июня 22:27
В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 3 411 человек Турция 8 июня 22:04
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 8 июня 21:53
В ВОЗ заявили, что сотрудничество со специалистами США в сфере здравоохранения продолжится В мире 8 июня 21:43
Азербайджан планирует экспорт стройматериалов на новые рынки Бизнес 8 июня 21:42
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России Турция 8 июня 21:24
Минэкологии и минсельхоз Азербайджана обратились к населению в связи с предотвращением лесных пожаров Общество 8 июня 21:15
Али Асадов поздравил новоназначенного премьера Беларуси Политика 8 июня 20:34
Джавид Османов: Представители т.н "Нацсовета" вновь показали, что общение между ними построено на сквернословии и оскорблениях Политика 8 июня 20:29
Распространены очередные видеокадры с "особо важного" заседания т.н. "Нацсовета" (ВИДЕО) Политика 8 июня 20:21
Эмин Агаларов объявил о переносе фестиваля "ЖАРА" (ВИДЕО) Звёздный мир 8 июня 19:59
«Халкбанк» Туркменистана предоставляет новый вид кредитования для сельского хозяйства Финансы 8 июня 19:01
В Азербайджане выявлены 323 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 228, скончались 5 человек - Оперативный штаб Общество 8 июня 18:55
Председатель TƏBİB обратился к населению в связи с правилами карантина в прошедшие выходные Общество 8 июня 18:47
Азербайджанский завод «Азертехнолайн» огласил объемы экспорта за рубеж Бизнес 8 июня 18:43
Некоторые только после личной беды начинают верить в существование коронавируса – народный артист Нураддин Мехтиханлы Социум 8 июня 18:22
Азербайджанская Азертехнолайн озвучила причину отказа от строительства завода за рубежом Бизнес 8 июня 18:13
Азербайджан экспортирует винную продукцию в Южную Корею Бизнес 8 июня 18:09
МИД Азербайджана обратилось к СГБ в связи с инициаторами клеветнической кампании Политика 8 июня 17:49
В Азербайджане поступления от НДС с начала текущего года увеличились Финансы 8 июня 17:44
Минсельхоз Азербайджана и ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" обратились к сельхозпроизводителям (ФОТО) Экономика 8 июня 17:42
Для меня закон превыше желаний... – народный артист Гюльагаси Мирзоев Социум 8 июня 17:41
CISCO о пилотном проекте на базе Бакинского международного автовокзала ИКТ 8 июня 17:40
В Китае прошел мастер-класс в формате видеоконференции, посвященный азербайджанским винам (ФОТО) Бизнес 8 июня 17:37
Оппозиция Турции призывает использовать Айя-Софию как мечеть Турция 8 июня 17:27
Власти Китая расширили список городов, принимающих рейсы в Пекин Другие страны 8 июня 17:24
В Туркменистане подготовят программу для поддержки экономики в период пандемии Туркменистан 8 июня 17:16
Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана выросли Финансы 8 июня 17:14
Испанский суд обязал Germanwings выплатить €1,6 млн родным жертв катастрофы 2015 года Европа 8 июня 17:09
Депутат Нагиф Гамзаев провел очередную встречу с избирателями (ФОТО) Политика 8 июня 17:09
В Азербайджане опубликовано расписание школьных телеуроков на 9 июня Общество 8 июня 16:57
В Туркменистане иностранные инвестиции будут привлекаться в обмен на произведённую продукцию Финансы 8 июня 16:55
Азербайджанская компания «Fenstar» налаживает производство витражей и раздвижных систем Бизнес 8 июня 16:52
В Грузии возобновил работу междугородний транспорт Грузия 8 июня 16:49
Норвегия не будет менять планы сокращения добычи нефти после решений ОПЕК+ Европа 8 июня 16:46
Гора «Бешбармаг» объявлена Государственным историко-культурным и природным заповедником - Распоряжение Политика 8 июня 16:43
BP объявила о планах сократить 10 тыс. сотрудников по всему миру Европа 8 июня 16:38
Количество сделок РЕПО в Азербайджане существенно увеличилось Финансы 8 июня 16:37
На этой неделе в Азербайджане сдадут экзамены свыше 42 тыс. учеников Общество 8 июня 16:35
В Казахстане откроется кондитерская Ladurée Бизнес 8 июня 16:34
В Бакинской высшей школе нефти начали работу первые Международные научные конференции студентов и молодых исследователей Общество 8 июня 16:31
Афет Гасанова: Полиция Азербайджана находится на передовой борьбы с пандемией Политика 8 июня 16:31
Александр Новак: Обсуждать продление максимальной квоты сокращения добычи ОПЕК+ на август пока рано Энергетика 8 июня 16:22
Azexport упрощает деятельность предпринимателей-экспортеров Бизнес 8 июня 16:20
Похищенные у берегов Нигерии грузинские моряки вернулись на родину Грузия 8 июня 16:20
Каждая пятая сделка по ценным бумагам в Азербайджане приходится на первичный рынок Финансы 8 июня 16:17
Азербайджанский завод "Электрогаз" определился с маршрутами поставок отопительных аппаратов Бизнес 8 июня 16:16
Хачмазский «Дом МСБ» оказал предпринимателям свыше 4500 услуг Экономика 8 июня 16:12
Пандемия коронавируса стала для всех большим испытанием – народная артистка Зульфия Ханбабаева Социум 8 июня 16:10
В Азербайджане повышается интерес к обязательному страхованию недвижимости Экономика 8 июня 16:07
Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявляет приём в магистратуру на 2020/2021 учебный год Общество 8 июня 16:05
К концу 2020 года в Китае установят свыше 600 тыс. базовых станций для сети 5G Другие страны 8 июня 15:44
На Бакинском бульваре установлены смотровые бинокли (ФОТО) Общество 8 июня 15:43
Дополнительное снижение добычи нефти Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом продлится до конца июня Арабские страны 8 июня 15:32
Любовь, потери и долгожданный покой - этим летом в России Эльчин Сафарли Культура 8 июня 15:28
В Иране от коронавируса скончались еще 70 человек Общество 8 июня 15:26
Хикмет Бабаоглу: Полиция Азербайджана в условиях пандемии проявила большую самоотверженность Политика 8 июня 15:24
Президент Туркменистана поручил наращивать выпуск товаров народного потребления Бизнес 8 июня 15:16
Нацбанк Казахстана пересмотрел прогноз по инфляции на 2020 год Казахстан 8 июня 15:10
Что? Где? Когда? В Азербайджане определились победители проекта OnlayNHN (ФОТО) Социум 8 июня 15:03
Ровшан Мамедкулиев: Азербайджанская музыка в России сейчас в моде (ВИДЕО) Интервью 8 июня 14:55
Директор СНБ Армении подал в отставку Армения 8 июня 14:36
Начальник Генштаба ВС Армении подал в отставку Армения 8 июня 14:34
TƏBİB: В выходные дни выросло число обращений в службы скорой помощи Общество 8 июня 14:33
Приборостроительный завод Азербайджана восстанавливает свои производственные мощности Бизнес 8 июня 14:32
Бакинский метрополитен: Новые поезда будут запущены до конца лета (ФОТО) Общество 8 июня 14:27
Беларусь и Молдова планируют провести заседание торгово-экономической межправкомиссии Европа 8 июня 14:24
TƏBİB обратилось к гражданам, пользующимся общественным транспортом Общество 8 июня 14:20
Новая форма работы Бакинской русдрамы вызвала большой интерес в соцсетях (ФОТО) Интервью 8 июня 14:20
Уровень продаж азербайджанской компании "Avtometall" значительно снизился Бизнес 8 июня 14:17
В Туркменистане перевыполнен производственный план по транспортно-коммуникационному комплексу Транспорт 8 июня 14:06
В Нахчыване поселку Бабек будет присвоен статус города (ФОТО) Общество 8 июня 14:03
Доля внебиржевых манатных сделок в Азербайджане удвоилась Финансы 8 июня 14:00
Компания «Natura Insaat» планирует увеличить объемы производства стройматериалов Бизнес 8 июня 14:00
ЦБ Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,5% Казахстан 8 июня 13:51
В Азербайджане пройдет очередной пробный онлайн-экзамен Общество 8 июня 13:46
Узбекистан и Канада активизируют сотрудничество в горнодобывающей сфере Узбекистан 8 июня 13:34
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов Общество 8 июня 13:34
Солтан Мамедов: Внешняя политика Азербайджана прагматична и адекватна новым реалиям Политика 8 июня 13:32
Первый табачный кластер планируется создать в Самаркандской области Узбекистан 8 июня 13:29
В Казахстане назвали наиболее перспективные направления экономики в условиях карантина Казахстан 8 июня 13:25
За 5 месяцев текущего года Казахстан значительно увеличил импорт цемента из Турции Турция 8 июня 13:23
В январе-мае Катар сократил импорт цемента из Турции Турция 8 июня 13:18
Страховые компании несут убытки по ОСАГО Экономика 8 июня 13:16
В Азербайджане многократно вырос объем биржевых сделок в долларах Финансы 8 июня 13:15
В Азербайджане увеличится производство коконов шелкопряда Бизнес 8 июня 13:13
Цены на нефть по итогам недели 1-5 июня Энергетика 8 июня 13:12
Все новости