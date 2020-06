Модель показала устройство шестиугольного урагана на северном полюсе Сатурна

Британские планетологи создали трехмерную модель шестиугольного урагана на северном полюсе Сатурна и обнаружили, что его существование связано с невидимыми антициклонами в глубинных слоях недр планеты и с процессами теплообмена внутри них. Выводы ученых опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стабильность этого шестиугольника на протяжении последних 40 лет, а также данные, собранные зондом "Кассини" в последние мгновения его жизни, говорят о том, что "корни" этого вихря уходят далеко вглубь планеты. Мы подтвердили, что это так на самом деле, создав детальную модель потоков газа внутри недр Сатурна", – пишут ученые.

На северном полюсе Сатурна есть очень необычная структура – гигантский шестиугольник примерно 30 тыс. км в поперечнике. Он представляет собой "вечный" ураган, ветра в котором движутся со скоростью примерно в 322 км/ч. Он был открыт еще в начале 1980 годов, когда с Сатурном сблизился зонд "Вояджер-2".

После того, как к этому газовому гиганту в 2004 году прибыл зонд "Кассини", ученые получили уникальную возможность в течение долгого времени наблюдать за тем, как меняется облик этого урагана и изучать его структуру. Эти наблюдения подтвердили, что шестиугольник действительно практически не меняется со временем, но при этом не помогли ученым узнать историю его формирования.

Невидимые корни урагана

Гарвардские планетологи под руководством профессора Гарвардского университета (США) Джереми Блоксхэма нашли возможное объяснение существованию этого "вечного" полярного вихря и его необычной форме, анализируя данные, собранные зондом "Кассини" во время заключительной части его миссии.

Во время нее аппарат периодически сближался с Сатурном на минимальное расстояние и получал уникальные данные по структуре его недр. Замеры, которые проводили инструменты "Кассини" в ходе этих пролетов, указали на то, что все сильные постоянные ветра на Сатурне уходят глубоко в недра планеты.

Блоксхэм и его коллеги попытались воспроизвести подобный рисунок ветров, создав детальную компьютерную модель атмосферы Сатурна. Она учитывала различия в поведении разных типов вихрей внутри нее и характер теплообмена между разными слоями недр планеты.

Эти расчеты показали, что шестиугольник на самом деле устроен значительно сложнее, чем на то указывают его простые фотографии с камер "Кассини". Оказалось, что форма и постоянство урагана были связаны с тем, что на большой глубине его окружают три антициклона. Газ внутри них движется в сторону, противоположную самой полярной воронке.

Хорошо различимые следы этих вихрей исчезают задолго до их выхода на "поверхность" Сатурна, однако они ограничивают движение центрального вихря на полюсе планеты и задают его шестиугольную форму, влияя на характер движения ветров вокруг северного полюса газового гиганта.

Что интересно, эти расчеты предсказывают существование еще одной подобной вихревой структуры, которая должна быть расположена не на южном полюсе планеты, а где-то на 60-й параллели южной широты. Нечто похожее "Кассини" действительно обнаружил еще в 2004 году, изучая вихри южного полушария Сатурна. Это говорит о реалистичности созданной ими модели, заключают британские планетологи.