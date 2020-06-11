СМИ узнали о планах Apple выпустить 9 новых моделей iPhone
Компания Apple планирует выпустить 9 новых моделей iPhone до конца этого года. Об этом сообщает MySmartPrice, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
Согласно сведениям издания, Евразийская экономическая комиссия сертифицировала выпуск 9 моделей под номерами: A2172, A2176, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 и A2411.
По версии издания, номера, вероятнее всего, принадлежат гаджетам iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.
Сертификаты комиссии свидетельствуют о том, что все эти смартфоны работают на операционной системе iOS 13.
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