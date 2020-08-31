Глава ВОЗ заявил о необходимости диалога с противниками ограничительных мер по пандемии

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что необходимо вести откровенный диалог с участниками протестов против ограничительных мер, связанных с борьбой с пандемией. Такое мнение он высказал в понедельник на брифинге в Женеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны выслушать то, о чем просят люди, что говорят. Мы должны начать честный диалог", - сказал он.

Вместе с тем гендиректор обратился к участникам демонстраций, состоявшихся на минувшей неделе, и заметил, что "вирус - реален, он опасен, быстро распространяется и убивает". "Нам нужно сделать все возможное, чтобы защитить себя и других", - резюмировал глава ВОЗ.

В субботу в Берлине, Лондоне и Цюрихе прошли протесты против ограничительных мер, связанных с борьбой с пандемией.