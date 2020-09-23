Названо время отправки Тома Круза в космос

На странице Space Shuttle Almanac в Twitter появился путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, в плане есть «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon, запланированная на октябрь 2021 года. Пассажирами-туристами станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман. Также с ними в космос отправится неназванный пассажир, который, по информации портала ScreenRant, может быть продюсером или оператором. Сопровождать туристов будет астронавт Майкл Эладио Лопес-Алегриа.

О съемках Тома Круза на борту МКС стало известно в мае 2020 года.