Названо время отправки Тома Круза в космос
На странице Space Shuttle Almanac в Twitter появился путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
В частности, в плане есть «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon, запланированная на октябрь 2021 года. Пассажирами-туристами станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман. Также с ними в космос отправится неназванный пассажир, который, по информации портала ScreenRant, может быть продюсером или оператором. Сопровождать туристов будет астронавт Майкл Эладио Лопес-Алегриа.
О съемках Тома Круза на борту МКС стало известно в мае 2020 года.
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