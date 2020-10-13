Представлен самый дорогой iPhone в линейке Apple

Apple представила новую линейку смартфонов, в которую, в том числе, вошел iPhone 12 Pro. Запись онлайн-мероприятия, на котором состоялся анонс, доступна на сайте компании, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Топовые аппараты серии отличаются от базовых наличием увеличенного дисплея, тройной камеры и большим набором оперативной памяти. Модель iPhone 12 Pro получила 6,1-дюймовй экран, iPhone 12 Pro Max получила 6,7-дюймовый OLED-экран. Размеры остались такими же, как у прошлогодних моделей за счет уменьшения рамок.

На задней поверхности девайса блок из трех камер, вспышки и LiDAR. Устройство выйдет в четырех цветах - стальной, черный, золотой и синий.