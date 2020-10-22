Назван главный недостаток iPhone 12

Первые авторы обзоров на смартфоны линейки iPhone 12 указали на снижение времени автономной работы. Об этом говорится в обзоре устройств iPhone 12 Pro издания The Verge, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По словам главного редактора издания Нилая Пателя (Nilay Patel), время автономной работы у iPhone 12 Pro будет сильно различаться при использовании сетей 4G и 5G. Чтобы протестировать автономность смартфона, журналисту пришлось специально съездить в Нью-Йорк, где имеется зона стабильной сети пятого поколения. Результаты разочаровали автора: «Примерно через 2,5 часа экранного времени у смартфона осталось 18 процентов заряда».

Патель предположил, что разница в автономности также будет ощутима при использовании стандартной сети 5G и сетей миллиметрового диапазона (mmWave). Это связано с тем, что стандарт mmWave является более энергозатратным. Проблемы с автономностью также подтвердили авторы Engadget, которые посоветовали для достижения большего времени работы от аккумулятора приобретать iPhone 12 Pro Max, а не младшие модели серии. В целом авторы американских изданий назвали снижение автономности одним из главных недостатков новых смартфонов.

Также главный редактор The Verge обратился к Apple, чтобы прояснить ситуацию с временем автономной работы. В комментарии сообщили, что компания ожидает, что заряда аккумулятора будет хватать на весь день использования. В заключении журналист заявил, что представленный в 2019 году iPhone 11 отличался лучшим временем автономной работы, чем актуальные флагманы.