Генсек ООН осудил теракт в Вене

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением стрельбы, произошедшей в понедельник в Вене, и выразил солидарность с австрийским правительством и народом. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь решительно осуждает эти нападения и подтверждает солидарность ООН с народом и правительством Австрии", - отмечается в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что глава организации пристально следит за развитием ситуации в центре австрийской столицы, откуда поступили сообщения о нападениях и гибели прохожего. "Он выражает глубокие соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили в заявлении.