Более 62 млн человек в мире заболели COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 62 млн. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего в мире 62 094 127 человек заболели COVID-19.

Из них 1 449 709 в итоге погибли.