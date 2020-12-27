Цена биткойна обновила исторический максимум
Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 9,92%, до $27 179, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года.
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