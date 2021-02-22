Исследование показало, что вакцина Pfizer останавливает распространение COVID-19

В мире 22 февраля 2021 02:26 (UTC+04:00)
Исследование показало, что вакцина Pfizer останавливает распространение COVID-19

Вакцина, разработанная фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, в подавляющем большинстве случаев предотвращает заражение коронавирусом людей, привитых этим препаратом. Об этом свидетельствуют предварительные данные обсервационного исследования массовой вакцинации в Израиле, лидирующего в мире по числу привитых на душу населения, передает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По сведениям агентства, вакцина Pfizer/BioNTech оказалась эффективна на 89,4% в предотвращении лабораторно подтвержденных заражений коронавирусом и на 99% - в предотвращении смертей от COVID-19.

Массовая вакцинация в Израиле началась 20 декабря. В исследовании используются данные людей, которые по состоянию на 6 февраля прошли полный курс вакцинации от коронавируса - то есть те, кто получил вторую дозу вакцины не ранее, чем семь дней назад. В этот период в Израиле была доступна только вакцина Pfizer и BioNTech.

Bloomberg отмечает, что в Израиле четыре из пяти новых случаев заражения коронавирусом приходятся на новый более заразный штамм B.1.1.7, из-за которого в стране с 17 января по 6 января вводился очередной локдаун.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Прямая судоходная линия будет запущена между Ираном, Южной Африкой и Латинской Америкой
Прямая судоходная линия будет запущена между Ираном, Южной Африкой и Латинской Америкой
Число иностранных туристов в Иране снизилось на 94% за девять месяцев года
Число иностранных туристов в Иране снизилось на 94% за девять месяцев года
В Иране введено в эксплуатацию четыре промышленных и горнодобывающих проектов
В Иране введено в эксплуатацию четыре промышленных и горнодобывающих проектов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Исследование показало, что вакцина Pfizer останавливает распространение COVID-19 В мире 02:26
"Монако" победил ПСЖ в чемпионате Франции по футболу Спорт 02:01
Tesla приостановила продажи бюджетной версии Model Y В мире 01:37
МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении верификационной работы на атомных объектах Ядерная программа 01:08
В Мексике разбился военный самолет Другие страны 00:42
Симптомы COVID-19 оказались признаками смертоносного вируса В мире 00:17
Стоимость биткойна впервые превысила $58 тыс. Финансы 00:03
Испанская компания COBRA развивает несколько проектов в Грузии Бизнес 00:01
В США произошла стрельба в доме ветеранов США 21 февраля 23:56
Президент Алжира подписал указ о роспуске нижней палаты парламента Арабские страны 21 февраля 23:39
Состоялась видеоконференция с участием депутатов парламента Азербайджана и Джибути, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) Политика 21 февраля 23:14
Более 359 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 21 февраля 23:06
"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата Англии и одержал 18-ю победу подряд Спорт 21 февраля 22:35
В Великобритании зафиксировали минимум связанных с COVID-19 смертей с конца декабря Европа 21 февраля 22:25
Кадры из села Сараллы Хаштаб Зангиланского района, подвергнувшегося армянскому вандализму (ФОТО) Общество 21 февраля 22:05
Эрдоган и Рухани обсудили взаимное сотрудничество Турция 21 февраля 21:44
В ДР Конго число умерших от лихорадки Эбола выросло до четырех Другие страны 21 февраля 21:11
Помощник Байдена указал на готовность президента США к переговорам с Ираном США 21 февраля 20:51
Экономическое и гуманитарное сотрудничество Беларуси и Азербайджана обсудили в Баку Экономика 21 февраля 20:45
Более 50 тыс. человек эвакуировали на Филиппинах из-за надвигающегося шторма Другие страны 21 февраля 20:39
"Интер" разгромил "Милан" и укрепил лидерство в чемпионате Италии Спорт 21 февраля 20:25
Главный инфекционист США допустил, что американцам придется носить маски и в 2022 году США 21 февраля 20:13
Внешнеторговый оборот Грузии в январе сократился на 16,5% Грузия 21 февраля 20:00
Иран запустит линию по производству российской вакцины Sputnik-V Иран 21 февраля 19:45
Итальянскую обувь станут изготавливать из кожи, произведенной в Узбекистане Узбекистан 21 февраля 19:30
В Эквадоре подвели итоги первого тура выборов президента Другие страны 21 февраля 19:24
Неизвестные пытались атаковать кортеж главы МВД Ливии в Триполи Другие страны 21 февраля 19:03
В Азербайджане выявлено еще 156 случаев заражения COVID-19, вылечились 142 человека Общество 21 февраля 18:42
Столетние краски Беюкаги Мирзазаде. Фантазия, сюжеты и настроение производят невероятное впечатление (ФОТО) Культура 21 февраля 18:18
В Нигерии упал военный самолет (Обновлено) Другие страны 21 февраля 18:09
Мать Роналдиньо умерла от коронавируса Другие страны 21 февраля 17:51
Шедевры азербайджанского кино "Ögey ana" и "Böyük dayaq", созданные Габибом Исмайловым (ФОТО) Культура 21 февраля 17:38
В правительстве Грузии рассчитывают на быстрое восстановление сферы туризма Грузия 21 февраля 17:31
Новак Джокович выиграл Australian Open Спорт 21 февраля 17:21
Постпред Ирана назвал переговоры гендиректора МАГАТЭ в Тегеране плодотворными Ядерная программа 21 февраля 17:02
Видеокадры из села Алимедетли Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 21 февраля 16:23
Чистый объём золотых резервов Узбекистана увеличился на 0,26 млн тройских унций Узбекистан 21 февраля 16:08
Великобритания предложит провести все матчи Евро-2020 Спорт 21 февраля 15:59
В работе Telegram произошел сбой В мире 21 февраля 15:41
Контингент НАТО в Ираке могут увеличить только по просьбе Багдада Другие страны 21 февраля 15:25
Министр оборонной промышленности Азербайджана встретился с заместителем премьер-министра ОАЭ Политика 21 февраля 15:13
Делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана участвует в выставке IDEX-2021 Политика 21 февраля 15:08
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 74 человека Общество 21 февраля 15:01
В Британии заявили, что смогут вакцинировать всех взрослых жителей к концу июля Европа 21 февраля 14:38
Фонд "YAŞAT" откроет счет на 5000 манатов для новорожденного ребенка еще одного шехида (ФОТО) Общество 21 февраля 14:27
Число погибших при сходе ледника в Индии достигло 67 Другие страны 21 февраля 14:16
В Австрии рассказали о сроках сохранения иммунитета к коронавирусу Европа 21 февраля 13:59
Погода в Баку резко ухудшится – предупреждение Общество 21 февраля 13:45
В Израиле в рамках второго этапа смягчения карантина открылись магазины и рынки Израиль 21 февраля 13:31
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 21 февраля 13:17
В штате Юта открылась выставка, посвященная 29-ой годовщине Ходжалинского геноцида (ВИДЕО/ФОТО) Политика 21 февраля 12:59
Никто не имеет права нас контролировать – новый этап антироссийской политики в Армении Политика 21 февраля 12:44
Переговоры Ирана с США начнутся, когда все стороны выполнят свои обязательства - Зариф Ядерная программа 21 февраля 12:34
В России за сутки выявили 12 742 случая заражения коронавирусом Россия 21 февраля 12:12
Турция готова к сотрудничеству с Азербайджаном в космической сфере - глава Космического агентства Экономика 21 февраля 11:43
Видеокадры из села Икинджи Алыбейли Зангиланского района (ВИДЕО/ФОТО) Политика 21 февраля 11:36
В Грузии выявлено 258 новых случаев коронавируса, выздоровел 571 инфицированный Грузия 21 февраля 11:20
Центробанк Узбекистана оштрафовал 15 банков Узбекистан 21 февраля 11:11
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 111 млн В мире 21 февраля 11:01
ФРС сообщила о риске банкротства американских компаний США 21 февраля 10:49
В Нигере проходит второй тур президентских выборов Другие страны 21 февраля 10:36
Иран изучит предложение о встрече СВПД Ядерная программа 21 февраля 10:05
Индия и Китай обсудили дальнейший отвод войск на границе Другие страны 21 февраля 09:54
В Азербайджане сократилось производство компьютеров Экономика 21 февраля 09:38
Примерно треть переболевших COVID-19 в легкой форме по-прежнему испытывают ряд симптомов США 21 февраля 09:15
Подруга исчезнувшей дочери правителя Дубая обратилась к Елизавете II Арабские страны 21 февраля 08:58
Ученые оценили срок сохранения иммунитета к COVID-19 Европа 21 февраля 08:37
766 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 21 февраля 08:19
Прямая судоходная линия будет запущена между Ираном, Южной Африкой и Латинской Америкой Транспорт 21 февраля 08:15
Авиакомпания желает как можно скорее вернуться в Грузию - представитель Wizz Air Транспорт 21 февраля 08:13
Развитие конкурентоспособного сельхозсектора в Азербайджане принесет заметную выгоду агробизнесу - ВБ Финансы 21 февраля 08:00
В 2020 году Азербайджан увеличил импорт из Италии Бизнес 21 февраля 08:00
Около 70% инвестиций в Азербайджане сформированы за счет внутренних источников Финансы 21 февраля 08:00
Всем взрослым британцам предложат привиться от коронавируса Европа 21 февраля 07:43
Трамп впервые после ухода с поста президента выступит на публичном мероприятии США 21 февраля 07:22
В Австралии началась кампания по вакцинации населения от коронавируса Другие страны 21 февраля 07:03
В некоторых районах Пекина загрязнение воздуха сильно превышает допустимую норму Другие страны 21 февраля 06:45
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на востоке России Россия 21 февраля 06:21
Гейтс нанес удар по Alibaba Бизнес 21 февраля 05:58
Генсек ООН осудил стрельбу на поражение при разгоне демонстрации в Мьянме В мире 21 февраля 05:35
Корабли КНР вновь вошли в зону у спорных с Японией островов Другие страны 21 февраля 05:11
"Реал" обыграл "Вальядолид" в матче чемпионата Испании Спорт 21 февраля 04:47
Президента Аргентины номинировали на Нобелевскую премию мира Другие страны 21 февраля 04:23
Три человека погибли в результате стрельбы в оружейном магазине в Новом Орлеане США 21 февраля 04:01
Гейтс считает, что к кризису в Техасе привела экономия на морозостойкости энергетики Энергетика 21 февраля 03:43
Крупная деталь авиалайнера упала на жилой квартал в США США 21 февраля 03:22
Власти Франции не наблюдают риска передачи человеку вируса гриппа H5N8 Европа 21 февраля 02:51
Черногория начала вакцинацию "Спутником V" Европа 21 февраля 02:29
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у западного побережья США США 21 февраля 02:08
Ученые заявили о риске пандемии со смертностью 75% США 21 февраля 01:53
В Германии задержали пенсионера, подозреваемого в отправке бомб по почте Европа 21 февраля 01:27
В Испании акции в поддержку арестованного рэпера переросли в беспорядки Европа 21 февраля 01:05
"Ливерпуль" впервые с 1999 года проиграл дома "Эвертону" Спорт 21 февраля 00:41
Илон Маск считает текущие цены на криптовалюты завышенными Финансы 21 февраля 00:30
Число жертв непогоды в США выросло до 58 США 21 февраля 00:04
Швейцария примет перенесенный из Осло этап Кубка мира по лыжным гонкам Спорт 20 февраля 23:45
Бразилия выделила более $128 млн на покупку вакцины "Спутник V" Финансы 20 февраля 23:29
"Атлетико" уступили "Леванте" в чемпионате Испании по футболу Спорт 20 февраля 23:11
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 110 млн В мире 20 февраля 22:54
МИД Азербайджана ответил на заявление МИД Армении Политика 20 февраля 22:37
Все новости