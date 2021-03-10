Члены ВТО призвали обсудить с производителями увеличение числа выпускаемых вакцин

Семь стран - членов Всемирной торговой организации (ВТО) направили во вторник письмо гендиректору организации Нгози Оконджо-Ивеале с призывом провести переговоры с разработчиками и производителями вакцин от коронавируса, чтобы увеличить число выпускаемых препаратов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на копию документа, имеющуюся в его распоряжении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВТО следует быстро и в полной мере использовать свои ресурсы, чтобы способствовать незамедлительному, прагматичному и ощутимому ускорению глобального ответа на COVID-19, и особенно - глобальному распространению вакцин от COVID-19", - приводит агентство выдержки из письма.

По данным Reuters, соавторами письма выступили Австралия, Канада, Колумбия, Новая Зеландия, Норвегия, Турция и Чили.

1 марта гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, выступая перед членами организации, призвала к расширению сотрудничества с фармацевтическими компаниями для увеличения производства вакцин от коронавируса в развивающихся странах.