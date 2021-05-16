Конкурс "Евровидение" открылся в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" официально стартовал в воскресенье в Роттердаме. На берегу реки Ньиве-Маас собрались делегации 34 из 39 стран - участниц нынешнего смотра.

Событие транслировалось онлайн для поклонников конкурса и журналистов, которые не смогли прибыть в Нидерланды из-за пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Через несколько минут прибудут делегации. К сожалению, не все страны смогут быть здесь, но будет большинство из них", - объявили ведущие церемонии.