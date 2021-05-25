Уязвимость в старом ПО Apple позволяет хакерам следить за действиями пользователей

В мире 25 мая 2021 02:15 (UTC+04:00)
Уязвимость в старом ПО Apple позволяет хакерам следить за действиями пользователей

Уязвимость в старых версиях операционной системы MacOS, разработанной корпорацией Apple, может позволить хакерам делать скриншоты или записи экрана компьютеров, а также получать доступ к некоторым файлам владельца. Об этом сообщила в понедельник компания Jamf, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, вредоносное программное обеспечение под названием XCSSET позволяет киберпреступникам обходить подтверждение владельцем настроек приватности, таким образом они могут дистанционно смотреть за действиями пользователя, в том числе за его общением по видеосвязи в таких программах как Zoom и Skype. "Используя необходимый пакет разрешений, преступник может подключиться к донорскому приложению, создав [параллельно действующую] вредоносную программу, которая будет работать уже без одобрения пользователя", - указывается в сообщении на сайте компании.

Как отмечает Jamf, данная лазейка операционной системы была замечена хакерами еще в прошлом году, разработчики MacOS устранили уязвимость в вышедшем в понедельник обновлении 11.4, таким образом пользователи, использующие более старые версии операционной системы, могут стать жертвами взлома.

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