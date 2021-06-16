Porsche отзовет с китайского рынка 1,6 тыс. автомобилей

Германская Porsche, входящая в группу Volkswagen, планирует в следующем месяце отозвать с китайского рынка 1 571 автомобиль. Об этом сообщает Государственное управление по регулированию рынка КНР, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Кампания начнется 5 июля и будет касаться импортированных машин Panamera и Taycan, выпущенных в период со 2 февраля 2021 года по 11 мая 2021 года.

Нижние продольные рычаги передней подвески не соответствуют техническим требованиям к эксплуатации и в чрезвычайных случаях могут выйти из строя. Это приведет к ухудшению управляемости автомобиля, повышая риск столкновения и создавая угрозу безопасности.

Porsche (China) Motors Ltd. заменит неисправные детали бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".