ОАЭ первыми в мире начнут применять препарат сотровимаб для лечения COVID-19

В мире 17 июня 2021 04:24 (UTC+04:00)
ОАЭ первыми в мире начнут применять препарат сотровимаб для лечения COVID-19

Объединенные Арабские Эмираты объявили о начале использования препарата сотровимаб (Sotrovimab, VIR-7831) британской фармацевтической компании GSK (GlaxoSmithKline) для лечения COVID-19. Об этом сообщила в четверг эмиратская газета The National, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывает издание, лекарство поступило в Абу-Даби во вторник. Тем самым, ОАЭ стали первой в мире страной, получившей этот препарат и начавшей его применение. Отмечается, что сотровимаб был одобрен для лечения болезни, протекающей в легкой и средней форме, у взрослых пациентов и подростков в возрасте от 12 лет и старше, масса которых превышает 40 кг.

При этом его применение запрещено в случае с больными, которые госпитализированы с COVID-19 или нуждаются в кислородной терапии. Газета напоминает, что в 85% случаев раннего лечения удалось избежать госпитализации, тяжелого протекания болезни и смерти пациентов.

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