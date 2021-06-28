Интернет-гиганты поставили планету под угрозу

Пандемия коронавируса во всем мире обнажила и без того серьезную проблему с экологией. Удаленный формат работы и связей людей повысили энергопотребление и объемы выбросов углекислого газа отрасли информационно-коммуникационных технологий (IT). Деятельность интернет-гигантов поставила планету под угрозу глобального потепления. Отчет по компаниям телекома разработали специалисты The Boston Consulting Group (BCG),передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

На долю IT-сектора в условиях экстремально выросшего спроса на услуги приходится до четырех процентов мировых выбросов углекислого газа. Показатель вдвое больше, чем у авиации. Существенного спада потребления услуг связи после коронавирусного ажиотажа не предвидится, подчеркивают аналитики BCG.

В 2021 году ожидается рост глобального спроса на обмен данными до 60 процентов. При сохранении темпов доля выбросов от компаний IT к 2040 году составит уже не 2-4, а 14 процентов, если не будет сделано никаких шагов в сторону снижения воздействия на экологию.

Авторы исследования отмечают, что экологическая устойчивость становится на первом месте у предприятий IT.