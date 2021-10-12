Индонезия планирует провести в 2022 году саммит "двадцатки" на острове Бали

Власти Индонезии запланировали провести следующий саммит Группы двадцати на курортном острове Бали в очном формате. Об этом пишет во вторник газета The Straits Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы показать наши возможности по контролю над пандемией, в том числе в плане здравоохранения и восстановления экономики", - цитирует издание заявление индонезийского президента Джоко Видодо. Во время своего председательства в "двадцатке", которое переходит от Италии 1 декабря 2021 года, Индонезия намерена "продемонстрировать достигнутые успехи", указал глава государства.

По его словам, "следующий саммит G20 пройдет на острове Бали, который имеет высокую репутацию по проведению крупных международных мероприятий". В Джакарте рассчитывают, что мероприятия в рамках "двадцатки", в том числе саммит, соберут тысячи делегатов стран-участниц, а также международных институтов, указывается в заявлении МИД.