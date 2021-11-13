SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту партию из 53 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск был осуществлен в 07:19 по времени Восточного побережья США (16:19 GMT+4) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это уже 32-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 16-й в текущем году. Предыдущая партия из 51 спутника Starlink была запущена 13 сентября по времени Восточного побережья США (14 сентября).

Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1 842 космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Тем временем многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в девятый раз, через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно 600 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда SpaceX должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.