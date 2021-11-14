Участники климатической конференции ООН согласовали текст итогового заявления

В мире 14 ноября 2021 00:49 (UTC+04:00)
Участники климатической конференции ООН согласовали текст итогового заявления

Делегаты без малого 200 стран, участвующих в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума. Об этом заявил в субботу вечером председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приношу извинения всем делегатам за то, как проходил этот процесс, и глубоко сожалею [по поводу изменений, внесенных в текст итогового заявления в последнюю минуту]. Я понимаю сильное разочарование, однако, как отмечали и вы, было жизненно важно защитить этот пакет документов [от угрозы неутверждения]", - отметил он перед тем, как одобрить последние устные изменения, внесенные в текст заявления и содержащие более мягкие формулировки по углю и ископаемому топливу, чем в проектах соглашения.

Ранее планировалось, что двухнедельный форум, который начался в Глазго 31 октября, завершится в пятницу в 18:00 по местному времени (22:00 GMT+4), однако выдержать сроки не удалось из-за противоречий между делегациями.

Принятый итоговый документ конференции ООН по климату содержит более мягкие формулировки по углю и ископаемому топливу, чем в проектах соглашения.

Как говорится в принятом тексте, страны берут на себя обязательства наращивать усилия "для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива, обеспечивая адресную поддержку самых бедных и самых уязвимых в соответствии с национальными обстоятельствами". Неослабленным называют уголь, который используется на угольных электростанциях, не оснащенных только появляющимися сейчас технологиями улавливания и захоронения углекислого газа. На нынешней формулировке настаивала Индия, подчеркивая свою зависимость от угля.

В предыдущих версиях итогового соглашения страны намеревались "поэтапно отказаться от энергии, получаемой за счет неослабленного угля, а также от неэффективных субсидий ископаемого топлива". Таким образом, вместо "поэтапного отказа" в тексте оказалось зафиксировано "поэтапное сокращение".

Процесс принятия документа

Как признал Шарма, итоговое заявление конференции было буквально сшито "на живую зеленую нитку" и не выдержало бы попыток внести в него существенные изменения в последний день конференции, которая продолжалась на сутки дольше, чем планировалось.

Несмотря на то, что финальный документ не является юридически обязывающим и в основном включает призывы к достаточно неконкретным действиям, ряд пунктов вызвал ожесточенные споры. Государства, являющиеся производителями или крупными импортерами ископаемого топлива, требовали внести изменения в единственный из них, где упоминались углеводороды. В итоге это и было сделано.

Окончательная версия содержит оговорки, указывающие на необходимость "оказания поддержки справедливому переходу" с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии с учетом "особых обстоятельств" отдельных стран, которые могут замедлить процесс перехода.

Целый ряд государств выразил глубокое разочарование изменениями, внесенными в текст в последнюю минуту, но при этом была озвучена готовность "проглотить эту горькую пилюлю ради общего блага". Как указал Шарма, компромисс требовался для того, чтобы документ утвердили все страны.

Критика ЕС и Швейцарии

Среди тех, кто оказался недоволен внесенными в итоговый документ изменениями, были, например, Швейцария и Евросоюз. По их мнению, формулировки, касающиеся мер по отказу от угольной энергетики, получились чересчур мягкими и расплывчатыми.

"Мы сильно разочарованы тем, что формулировки по углю оказались еще более размытыми, чем прежде. Тем не менее, мы не будем препятствовать принятию документа. Это не приблизит нас к достижению цели по удержанию роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса, а лишь усложнит задачу", - заявила начальник федерального департамента охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Швейцарии Симонетта Соммаруга.

В свою очередь заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс подчеркнул, что Брюссель также был заинтересован в более решительных шагах по отказу от угля. "Ни для кого не секрет, что поправки стали разочарованием. Чем позже мы откажемся от угля, тем больший урон нанесем не только природе, но и экономике, поскольку [угольная энергетика] неразумна и с финансовой точки зрения. Вот почему мы выступали за ускоренный отказ от угля", - сказал он, добавив, что, несмотря на разногласия, ЕС одобрит финальный вариант документа.

Парижское соглашение

Участники климатической конференции также согласовали правила применения статьи 6 Парижского соглашения.

"Возражений не поступило, документ принят", - заявил он.

Шестая статья Парижского соглашения предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами. Ожесточенные дискуссии по поводу правил ее имплементации велись несколько лет.

Кроме того, в подвергавшееся многочисленным правкам итоговое заявление COP26 вошел пункт о необходимости сохранить одну из главных целей Парижского соглашения - стремление активными действиями удержать рост глобальной среднегодовой температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века.

Предыдущий форум - COP25 - проходил в Мадриде в 2019 году и закончился провалом - стороны не смогли прийти к договоренности по поводу того, как выполнять Парижское соглашение. Принятое итоговое заявление было формальным и содержало в себе призыв к странам принять более амбициозные обязательства в 2020 году. Однако в прошлом году форум не состоялся из-за пандемии COVID-19 и был перенесен на год нынешний.

Как было объявлено в Глазго, COP27 пройдет в следующем году в Египте, а COP28 - в 2023 году в ОАЭ.

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