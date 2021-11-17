Instagram начал запрашивать у пользователей видео-селфи для подтверждения личности

Instagram начал запрашивать у пользователей видео-селфи для подтверждения того, что учетная запись принадлежит реальному человеку, а не боту. Об этом сообщил портал The Verge, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пользователи социальной сети в последние дни сталкивались с тем, что при попытке входа в учетную запись у них запрашивали селфи в формате видеозаписи. При этом необходимо снять лицо с разных ракурсов, держа смартфон на уровне глаз.

"Это поможет нам удостовериться в том, что вы настоящий человек, и подтвердить вашу личность", - указывается в сообщении, сопровождающем соответствующий запрос. Отмечается, что видеозапись не попадет в открытый доступ и будет автоматически удалена спустя 30 суток. Также подчеркивается, что при анализе видеозаписей не используются технологии распознавания лиц и не собираются биометрические данные пользователя.

Представители Instagram отмечают, что тестирование функции видео-селфи было начато "более года назад". "В числе прочего мы используем видео-селфи, когда опасаемся, что учетная запись управляется ботом. Например, если за несколько секунд с нее были проставлены лайки под множеством публикаций или оформлены подписки на большое число аккаунтов", - пояснили представители соцсети в Twitter.