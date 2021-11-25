Названы замедляющие старение продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие мужчинам замедлить старение после 50 лет, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Одним из таких продуктов является авокадо, который можно использовать в приготовлении самых разных блюд — от бутербродов до омлета. В его составе имеются витамины B, C и жир, а также антивозрастные антиоксиданты. Эксперты считают, что фолиевая кислота и магний, лютеин и бета-каротин лишь некоторые из основных полезных веществ против старения.

Секретом молодости мужчин после 50 лет является спаржа. Ее используют для профилактики против отдельных видов рака. Она также является одним из лучших пищевых источников пребиотиков, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике. Кроме того, спаржа полезна в борьбе с депрессией и поможет справиться с возрастными кризисами.

Лосось, атлантическая скумбрия, треска, сельдь и консервированный тунец содержат больше всего жирных кислот.

Диетологи также рекомендуют включить в рацион больше зелени, чтобы замедлить старение мозга. Шпинат, капуста, руккола особенно богаты витамином К, защитным микронутриентом, который оказывает противовоспалительное действие: это полезно при сердечно-сосудистых заболеваниях, остеоартрите и остеопорозе.

Орехи, такие как миндаль, богаты витамином Е, антиоксидантами, которые сохраняют кожу здоровой и молодой, а также предотвращают появление морщин. Грецкие орехи, считают эксперты, способны улучшить работу мозга.