Не менее 12 человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме на Сицилии
По меньшей мере 12 человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва газа в итальянской коммуне Равануза на острове Сицилия. Об этом сообщила в субботу газета Giornale di Sicilia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, среди пропавших трое детей и семейная пара. Информации о точном числе пострадавших пока не приводится. Как сообщает издание, в результате взрыва обрушился пятиэтажный дом и были повреждены два соседних здания. Инцидент произошел примерно в 20:30 по местному времени.
На месте работают пожарные, скорая помощь и другие экстренные службы. Кроме того, в Раванузу прибыли три команды добровольцев.
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