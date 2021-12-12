Не менее 12 человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме на Сицилии

В мире 12 декабря 2021 05:14 (UTC+04:00)
Не менее 12 человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме на Сицилии

По меньшей мере 12 человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва газа в итальянской коммуне Равануза на острове Сицилия. Об этом сообщила в субботу газета Giornale di Sicilia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, среди пропавших трое детей и семейная пара. Информации о точном числе пострадавших пока не приводится. Как сообщает издание, в результате взрыва обрушился пятиэтажный дом и были повреждены два соседних здания. Инцидент произошел примерно в 20:30 по местному времени.

На месте работают пожарные, скорая помощь и другие экстренные службы. Кроме того, в Раванузу прибыли три команды добровольцев.

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