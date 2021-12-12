В Великобритании заявили об опасности витамина B9 для здоровья

Английские исследователи заявили, что избыток витамина B9, также известного как фолиевая кислота, может привести к раку. Об этом сообщает Daily Express, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В публикации отмечается, что люди, которые не испытывают недостатка фолиевой кислоты, имеют меньше шансов заболеть некоторыми видами рака, например колоректальным. При этом превышение дозы вещества в организме поспособствует росту раковых клеток.

По словам профессора Университета Алабамы в Бирмингеме, диетолога Бет Китчин, людям следует следить за уровнем фолиевой кислоты, которая поступает в организм в течение дня. По ее словам, оптимальная доза равна приблизительно 400 микрограммам в сутки. Угроза развития рака появляется только в том случае, если существенно отклонить этот показатель в большую или меньшую сторону.

Профессор утверждает, что витамин B9 в виде таблеток не стоит употреблять без рекомендации врача.