Медики назвали витамин, нехватка которого приводит к деменции

Дефицит витамина B12 может вызвать серьезные и необратимые повреждения головного мозга и нервной системы, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS), передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

По данным ведомства, дефицит этого витамина, как и недостаток фолиевой кислоты, чаще встречаются у пожилых людей, затрагивая примерно каждого десятого в возрасте 75 лет и каждого двадцатого в возрасте от 65 до 74 лет.

По данным некоммерческой организации Mayo Clinic, витамин B12 помогает поддерживать здоровье нервных клеток и эритроцитов, а его дефицит может вызывать различные симптомы, «включая потерю памяти». Однако при этом отмечается, что нет четких доказательств того, что добавки с витамином B-12 улучшают функции мозга или симптомы потери памяти, в том числе у людей с болезнью Альцгеймера.

Специалисты организации рекомендуют взрослым принимать 2,4 мкг витамина B12 ежедневно. Особенно это важно для тех, кто отказался от животной пищи, потому что растительная пища не содержит этого витамина, пояснили они.

В NHS уточнили, что общие симптомы дефицита B12 могут включать сильную усталость, чувство слабости, бледность кожи и шум в ушах. Потеря аппетита и потеря веса также могут указывать на проблему.