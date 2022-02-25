Президент Украины издал указ о всеобщей мобилизации
БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Как сообщает Trend со ссылкой на УНИАН, мобилизация проводится на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.
Мобилизация будет проводиться в течение 90 суток.
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