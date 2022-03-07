В НАТО объяснили отказ закрывать небо над Украиной

НАТО не пойдет на закрытие воздушного пространства над Украиной, потому что отвечает за жизни европейцев.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на УНИАН, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ARD.

По ее словам, закрытие будет означать вступление в военный конфликт с Россией, что поставит под угрозу жизнь миллионов европейцев.

"Это означало бы, что самолеты НАТО будут обстреливать российские самолеты, это означало бы прямое участие НАТО в конфликте… У нас есть ответственность за защиту собственного населения", - сказала она.