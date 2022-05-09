Билл Гейтс предупредил о глобальном замедлении экономики

Кризис, который наблюдается в Украине, вызовет глобальное замедление экономики. Такой прогноз дал основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс, сообщает Trend cо ссылкой на Газету.Ru.

Как передает Bloomberg, по словам миллиардера, ситуация в этой стране, которая привела к резкому подорожанию сырьевых товаров, «наступила в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высок, и были некоторые проблемы с цепочками поставок».

Также предприниматель указал, что многие страны, в том числе США, Великобритания и Индия, стали повышать процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию.

«Это в конечном итоге приведет к замедлению экономического роста», — считает он.