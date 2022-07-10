Роналду может стать одноклубником Месси

«Пари Сен-Жермен» сохраняет интерес к португальскому полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Как сообщает в своем Twitter журналист Педру Алмейда, советник парижан по футбольным вопросам Луиш Кампуш контактирует с агентом игрока Жорже Мендешем насчет возможного трансфера, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «МЮ» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Этот факт влияет на желание португальца остаться в английской команде. «ПСЖ», в свою очередь, будет участвовать в турнире как победитель чемпионата Франции.