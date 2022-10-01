Украина получит еще $530 миллионов от Всемирного банка

Всемирный банк объявил о выделении дополнительных $530 миллионов для помощи правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на пресс-релиз Всемирного банка, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

"Финансирование обеспечивается через кредитные гарантии от Великобритании ($500 миллионов) и Дании ($30 миллионов)", - говорится в сообщении.

На сегодня Всемирный банк мобилизовал около 13 миллиардов долларов США экстренного финансирования для Украины, включая обязательства и обещания доноров. Из этих средств $11 миллиардов были выплачены полностью.