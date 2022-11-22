Спутник CAPSTONE для проверки технологий будущей окололунной станции введен в эксплуатацию

Вышедший на окололунную орбиту на прошлой неделе спутник CAPSTONE, с помощью которого планируется проверить технологии будущей американской обитаемой окололунной станции Gateway, введен в эксплуатацию, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Космический аппарат NASA CAPSTONE провел финальные маневры для выхода на запланированную окололунную орбиту, скорректировав свою траекторию движения по орбите, на которую он был выведен на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

"Космический аппарат теперь на этапе эксплуатации своей исследовательской миссии. В рамках миссии он испытает нахождение (спутника) на орбите, важной для будущих миссий программы Artemis и продемонстрирует новые технологии для космических аппаратов, эксплуатируемых в окололунном пространстве", - отметили в NASA.

Запуск спутника CAPSTONE (эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) массой 25 кг был осуществлен со стартового комплекса компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 28 июня с помощью ракеты-носителя Electron.