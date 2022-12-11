Подписку Twitter Blue перезапустят 12 декабря

Продажа подписки Twitter Blue, которая позволяет аккаунтам получить галочку верификации в Twitter, будет возобновлена в понедельник. Об этом сообщается на официальной странице соцсети в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы перезапускаем Twitter Blue в понедельник, подпишитесь в веб-версии за $8 в месяц или на iOS за $11 в месяц, чтобы получить доступ к функциям, доступным только для подписчиков, в том числе голубую галочку", - говорится в сообщении.

Подписчики будут видеть в два раза меньше рекламы, смогут размещать на своей странице видеозаписи большей длительности и получать ранний доступ к нововведениям. Помимо этого, аккаунты с Twitter Blue будут показываться выше в поиске, при упоминаниях и в списках комментариев.

Подписчики смогут менять описание, имя и фото профиля. Однако в этом случае галочка верификации будет исчезать до перепроверки страницы.